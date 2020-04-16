16 Nisan EBA lise ders programı, yayın akışı

16 Nisan tarihli EBA TV lise ders programının gerçeği duyuruldu kamuoyuna. İlgili resmi kurumlarca açıklanna TRT EBA lise ders programı nasıl olacak yayın akışı soruları ile gündemde. Gündeme gelen lise öğrencilerinin derslerini eksiksiz şekilde ekranları başında çalışarak günlük almaları gereken eğitim saatini rahatlıkla alabiliyorlar. Bu sayede EBA TV'nin yayın akışı ve ders programı oldukça önem arz ediyor.

16 Nisan 2020 08:41
16 Nisan EBA lise ders programı, yayın akışı
EBA TV lise 16 Nisan tarihli ders programı ile birlikte yayınlanan dersleri takip edebilirsiniz. 16 Nisan tarihi için hazırlanan duyuruda hangi derslerin işleneceği de ortaya çıktı. Genel olarak işinin uzmanı olan seçilmiş öğretmenler tarafından yapılan anlatılan dersler sayesinde yayın akışını ve ders programını takip ederek müfredat dersleri görülebiliyor. Bu sebeple yapılan duyuruları takip etmek büyük önem arz ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları dikkate alarak EBA TV izlemek mümkün...

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EBA SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR? Lise öğrencileri EBA TV 16 Nisan tarihli yayınması beklenen dersleri beklemeye koyuldu herkes. Burada dersleri hem izleyerek hem de dinleyerek öğrenmeye devam eden öğrenciler göre ders programı yapmak daha doğru kelimelerle alatılmazdı. Çok fazla merak edeni olan EBA TV'nn yayın kışını, saatini kaydetmeyi unutmayın.

16 NİSAN EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI



EBA TV UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



EBA TV UYDU FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA sistemine Türkiye Cumhuriyeti kimli numaralarını ve kendi oluşturacakları şifre ile giriş yapabileceklerdir. Veliler ise e-devlet üzerinden giriş yapabilecekleri gibi öğretmenler ise MEBBİS veya e-devlet üzerinden EBA sistemine giriş sağlayabileceklerdir.

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