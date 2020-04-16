16 Nisan EBA ilkokul ders programı, yayın akışı

TRT EBA'da yayınlanan ortakul öğrencilerine yönelik olan derslerin hangisinin 16 Nisan tarihinde işleneceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrencilerin takip etmesinin çok önemli olduğu EBA TV ortaokul yayınlarını kaçırmadan takip ediebilirse ders çalışma şansları artacaktır. Çok fazla yer alan sorulara göre ortaokul çağındaki öğrencilerin fayda sağlayabileceği çalışma şekilleri de belirtiliyor. Öğretmenlerinin anlattıklarını yayın akışı saatlerinde izleyen gençler böylelikle derslerinden kalmamış olup okullar başlayacağı tarihte hazır olacaklar.Kaçırmamam ve EBA TV 16 Nisan çalışmalarını takip etmek için gerekli tüm bilgiler derlenip toparlandı ve vatantaşlara sunulmuş durumda.Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.