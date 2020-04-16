16 Nisan EBA ilkokul ders programı, yayın akışı

TRT EBA'da yayınlanan ortakul öğrencilerine yönelik olan derslerin hangisinin 16 Nisan tarihinde işleneceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrencilerin takip etmesinin çok önemli olduğu EBA TV ortaokul yayınlarını kaçırmadan takip ediebilirse ders çalışma şansları artacaktır. Çok fazla yer alan sorulara göre ortaokul çağındaki öğrencilerin fayda sağlayabileceği çalışma şekilleri de belirtiliyor. Öğretmenlerinin anlattıklarını yayın akışı saatlerinde izleyen gençler böylelikle derslerinden kalmamış olup okullar başlayacağı tarihte hazır olacaklar.
Kaçırmamam ve EBA TV 16 Nisan çalışmalarını takip etmek için gerekli tüm bilgiler derlenip toparlandı ve vatantaşlara sunulmuş durumda.
EBA TV İZLEMEK İÇİN LİNKLERE TIKLAYABİLİRSİNİZ TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE! TIKLAYIN https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ilkokulTRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE! TIKLAYINhttps://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-ortaokulTRT EBA TV LİSE CANLI İZLE! TIKLAYINhttps://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-tv-lise 16 NİSAN EBA TV TRT DERS PROGRAMI VE HAFTALIK PROGRAM EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Online eğitimde şifre almak için sırasıyla "EBA Giriş" ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.
Ardından açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanıyor.
TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor. EBA NEDİR?
Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; ihtiyaç duyulan yerlerde bilgi teknolojisi kullanılarak teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN