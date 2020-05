16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, konseyde kimin adı yazıldı?

Yeni bölümde Survivor yarışmasında eleme adayı olarak yazılan takım ve kişiler belli oldu. Yarışmada Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybedince Aycan ve Mert eleme adayı olarak 2 kişi yazılarak ortaya çıktı. Survivor yarışmasında eleme adayları yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın sunumuyla açıklandı. Oylama yapıldıktan sonra Ünlüler takımından 2 isim eleme aday oldu. Tüm Türkiye ekran başına kilitlendi ve Survivor 2020'nin yeni bölümünde yayınlanan dokunulmazlık oyununu izledi. Peki oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı hangi takımdan çıktı. Nefes kesen parkur mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için üstün performans sergiledi.Ersin Korkut'un adadan gitmesi sonrası 5 kişi kalan ve her fırsatta bir arkadaşlarının daha elenmesine tahammülleri olmadığını söyleyen ünlüler takımı tüm güçlerini sahaya yansıttı. Ancak özellikle Nisa'nın takıma dönmesi ile birlikte ciddi bir ivme yakalayan gönüllüler takımı buna engel oldu ve gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda iki takım da birer oyun kazandığı için iki takımda konseyde aday yazmak zorunda kalmıştı. Ancak Ersin Korkut diskalifiye olunca iki takımdan da kimse elenmemişti. Survivor 2020'de 4 kişi kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ünlüler takımında yine isim yazma gerginliği yaşandı. Son oyalama Ersin ile Mert arasında ciddi bir gerilim yaşanmış ve Mert, Survivor'ın başından beri en yakın arkadaşı olan Ersin için 'sinsi' ifadesini kullanmıştı. Peki ünlüler takımında bu hafta yapılan oylama sonrası hangi isim haftanın ilk eleme adayı oldu?Haftanın ilk eleme adayını çıkaran ünlüler takımının artık yarınki ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü ünlüler takımı yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu da kaybederse Survivor'da hafta elenecek ismin kendilerinden biri olacağı kesinleşecek. Peki ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayı kim oldu. Survivor rüyasının bitimine biraz daha yaklaşan yarışmacı kim oldu.Tarihinin en ilginç sezonunu yaşayan Survivor'da adada yalnızca 12 yarışmacı kaldı ve her biri birer şampiyonluk adayı. Ünlüler takımında Sercan, Mert, Yunus Emre, Aycan ve Elif yoluna devam ederken gönüllüler takımında Yasin, Cemal Can, Berkan, Ardahan, Barış, Evrim ve Nisa şampiyonluk için yoluna devam eden yarışmacılar.