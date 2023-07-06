16 kulüpten olay çıkaracak istek!

Kulüpler Birliği'nin 12 Haziran'da gerçekleşen son toplantısında gündeme getirilen bir konu, 4 Büyükler ile diğer kulüpler arasındaki tansiyonu yükseltmeye adeta gebe…



Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin büyük bölümü için yayın geliri en önemli girdi kalemi durumunda. Bütçelerinin büyük bölümünü buradan elde ettiği parayla sağlayan kulüplerimiz, konuyla ilgili devrim niteliğinde bir talepte bulunarak gelirin eşit dağıtılmasını istedi.



BAŞAKŞEHİR DE FİKRE DESTEK VERDİ



Kulüp temsilcileri, mevcut durumda şampiyonluk sayısına göre verilen parayla ilgili olarak, "Bizim için en büyük gelir kaynağı bu, dağıtım şampiyonluklara göre değil eşit olsun" isteğini masaya getirdi.



Bu talebe, şampiyonluk yaşayan Başakşehir de destek verirken 16 kulübün fikir birliği içinde olduğu kaydedildi. Konunun bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği belirtildi.





2022-23 SEZONU SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI:



- Galatasaray: 193 milyon TL

- Fenerbahçe: 172 milyon TL

- Beşiktaş: 157 milyon TL

- Adana Demir: 100 milyon TL

- Trabzonspor: 97 milyon TL

- Başakşehir: 90 milyon TL

- Konyaspor: 75 milyon TL

- Karagümrük: 74 milyon TL

- Kayserispor: 70 milyon TL

- Kasımpaşa: 66 milyon TL

- Ankaragücü: 65 milyon TL

- Antalyaspor: 65 milyon TL

- Sivasspor: 65 milyon TL

- Alanyaspor: 65 milyon TL

- Giresunspor: 65 milyon TL

- İstanbulspor: 63 milyon TL

- Ümraniyespor: 56 milyon TL

- Gaziantep FK: 55 milyon TL

- Hatayspor: 53 milyon TL







