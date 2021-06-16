(16 Haziran Çarşamba) Kuruluş Osman canlı izle son bölüm kesintisiz tek parça youtube

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 63. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.

Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor ve 16 Haziran tarihinde Çarşamba günü saat 20:30'da izleyiciler televizyon başında yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 63. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz. Yeni bölüm Kuruluş Osman son bölüm olduğu gibi heyecanla dolu anlara sahne olacak ve 16 Haziran Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanacak. Son bölüm Kuruluş Osman ATV 63. bölüm izle detaylı bilgilendirmesi ile açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Son bölüm Kuruluş Osman ATV 63. bölüm izlenebilecek ve dizinin hayranları meraklı bekleyişini sürdürüyor. Canlı yayın Kuruluş Osman 63. bölümü ile hayranları tarafından merakla bekleniyor.Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?