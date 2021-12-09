16. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:
Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:
Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan