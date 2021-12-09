16. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
16. haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 12:08
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şu şekilde:


Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.