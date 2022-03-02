16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası düzenlendi

Macaristan'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda sporcularımız dört altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2022 12:34
Ege Yankı Güneş, Ali Buğra Yiğit, Bülent Akgün ve Muhammed Baran İşcan, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazandı
 
Macaristan'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 4x100 metre su üstü bayrak yarışında birincilik elde edildi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Eger kentinde yapılan organizasyonda, Ege Yankı Güneş, Ali Buğra Yiğit, Bülent Akgün ve Muhammed Baran İşcan, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazandı.

Derin Toparlak 800 metre su üstü yarışında ikinci, 400 metre su üstü branşında üçüncü olurken, Ege Yankı Güneş 100 metre su üstü genç erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.