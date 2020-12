16 Aralık Çarşamba Gökdelen filmi TV'de ilk kez canlı izle Star TV

Dwyane Johnson'un başrolünde oynadığı Gökdelen filmi orjinal adı Skycraper olarak dikkat çekiyor ve televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Star TV ekranlarında yayınlanacak Gökdelen filmind özellikle başrol oyuncusu Dwyane Johnson'un performansı göz dolduruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen filim 2018 yapımı ve sinemalarda da önemli sayılabilecek izleyici rakamlarına ulaşmış bir yapım.Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır. filmde Will Sawyer karakterini Jumanji: Vahşi Orman, Hızlı ve Öfkeli, San Andreas Fayı ile tanınan Dwayne Johnson yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca "Orange is the New Black"in yıldızı Pablo Schreiber, "Land of Mine" filminden tanıdığımız Roland Møller, "Preacher" dizisinden Noah Taylor, Kevin Rankin, Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Paul McGillion, Byron Lawson, Hannah Quinlivan ve Adrian Holmes gibi isimlerin de yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Robert Elswit'in üstlendiği filmin müzikleri Steve Jablonsky'e ait.Star TV'de yayınlanan Gökdelen filminin başrol oyuncuları Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han olarak göze çarpıyor.Dwyane Johnson'un oynadığı Gökdelen filminde yönetmen ve senarist koltuğunda "Yakar Top", "Bu Nasıl Aile?" ve "Merkezi İstihbarat" filmleriyle tanınan Rawson Marshall Thurber oturuyor.Gökdelen filminin çekimlerine 2016 yılında başlanmış ve 2018 yılında tüm dünyada gösterime girmiştir.2 Mayıs 1972 tarihinde Kaliforniya'da doğan "The Rock" lakaplı Dwayne Johnson'ın annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur. Güreşteki lakabı "The Rock" olan Dwayne Johnson Lise yıllarında da Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımında savunma oyuncusu olarak oynadı. Miami Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra güreş kariyerinde önemli yerlere geldi. Toplamda 16 kez şampiyon olan Dwayne Johnson 2002 yılından sonra film çekimleri için güreş arenasını yavaş yavaş terk etti.2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi. Akrep Kral (2002) ile yakaladığı çıkışı, Kıyamet Öyküleri, Sihirli Dağ gibi sürdüren Johnson Hızlı ve Öfkeli 5'te Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolleri paylaştı. G.I. Joe: Misilleme, Muhbir ve Zor Kazanç ve Herkül: Özgürlük Savasçısı, San Andreas Fayı filmlerinde karşımıza çıkan Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisinin de çekirdek kadrosuna yerleşti....