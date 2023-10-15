16,17,18 Ekim okullar tatil mi? 2023 MEB açıklaması

Okullarda ara tatilin kaldırılacağı haberleriyle büyük bir şok yaşayan öğrenciler son gelen bilgilendirme sonrasında az da olsa rahatladı. Eylül'ün ilk haftasında okulların açılmasıyla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılı start alırken ilk 1 haftalık ara tatil için geri sayıma geçilmişti.Okullarda daha önceden alınan karar doğrultusunda Kasım ve Nisan aylarında yılda iki kez olmak üzere 1 haftalık ara tatil yapan öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." sözlerini sarf etti.Sosyal medyada gündeme gelen 16-17-18 Ekim tarihlerinde okullar tatil haberlerine MEB'den açıklama geldi. Bakanlığın yaptığı açıklama doğrultusunda 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde okulların tatil olacağı yönündeki haberlerinin tamamen asılsız olduğu bildirildi. Yani buna göre; 16-17-18 Ekim tarihlerinde okullar tatil değildir.