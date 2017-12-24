  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

1563 gün sonra Terim için rekor ve özel hazırlık!

Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Terim'i hem rekorla hem de bir sürprizle karşılamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com
1563 gün sonra Terim için rekor ve özel hazırlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2017 10:26
Galatasaray'da 4. döneminin ilk maçına Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe karşısında çıkacak Fatih Terim etkisi, tribünlere de yansıdı. Bin 563 gün sonra taraftarının önüne çıkacak Fatih Terim için taraftar özel bir hazırlık içine girdi.

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray taraftarı büyük heyecan yaşarken, Türk Telekom Stadyumu'nda da iki sürpriz hazırlığı var. Galatasaray taraftarı Göztepe ile oynanacak maça yoğun ilgi gösterirken, Fatih Terim'i bir rekorla karşılamaya hazırlanıyorlar.

Geride kalan haftalarda da maçlara yoğun ilgi gösteren taraftarların, Fatih Terim'in ilk maçında bu sezonun en yüksek rakamına ulaşması bekleniyor. Terim'in gelişinin ardından biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nu neredeyse tamamen dolduracak.



DERBİNİN ÜZERİNDE BİR SAYIYA ULAŞILABİLİR

Galatasaray tribünleri bu sezon en çok Fenerbahçe ile oynanan maçta dolmuştu. Derbide Türk Telekom Stadyumu'nda 50 bin 291 taraftar vardı. Göztepe maçında maç saatine kadar satılacak biletlerle bu sayının aşılması bekleniyor.

BİR SÜRPRİZ DE TERİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Igor Tudor ile yolların ayrılmasından önce uzun süre yönetime Fatih Terim konusunda baskı yapan Galatasaray'ın önemli taraftar grubu ultrAslan, Göztepe maçı için özel bir hazırlık çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçı öncesi tribünlerde özel bir koreografi yapması bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için