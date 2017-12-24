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'da 4. döneminin ilk maçına'ndakarşısında çıkacaketkisi, tribünlere de yansıdı. Bin 563 gün sonra taraftarının önüne çıkacak Fatih Terim için taraftar özel bir hazırlık içine girdi.Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray taraftarı büyük heyecan yaşarken, Türk Telekom Stadyumu'nda da iki sürpriz hazırlığı var. Galatasaray taraftarı Göztepe ile oynanacak maça yoğun ilgi gösterirken, Fatih Terim'i bir rekorla karşılamaya hazırlanıyorlar.Geride kalan haftalarda da maçlara yoğun ilgi gösteren taraftarların, Fatih Terim'in ilk maçında bu sezonun en yüksek rakamına ulaşması bekleniyor. Terim'in gelişinin ardından biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nu neredeyse tamamen dolduracak.Galatasaray tribünleri bu sezon en çok Fenerbahçe ile oynanan maçta dolmuştu. Derbide Türk Telekom Stadyumu'nda 50 bin 291 taraftar vardı. Göztepe maçında maç saatine kadar satılacak biletlerle bu sayının aşılması bekleniyor.Igor Tudor ile yolların ayrılmasından önce uzun süre yönetime Fatih Terim konusunda baskı yapan Galatasaray'ın önemli taraftar grubu ultrAslan, Göztepe maçı için özel bir hazırlık çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçı öncesi tribünlerde özel bir koreografi yapması bekleniyor.