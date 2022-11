15 yaşındaki Yiğit Ali altın madalya istiyor

Tekirdağ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden Yiğit Ali Akkoç'un hedefi, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak.



Milli sporcu 15 yaşındaki Akkoç, yaklaşık 5 yıl önce arkadaşına özenerek tekvandoya başladı.



Kısa sürede kendini geliştiren, katıldığı şampiyonalarda gümüş ve bronz madalya kazanan genç sporcu, 7-9 Ekim'de düzenlenen milli takım seçmelerinde rakiplerini yenerek milli takım kadrosunda yer almayı başardı.



Akkoç, 25-28 Kasım'da Malta'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Her gün Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yaptığı 2 saatlik antrenmanla çalışmalarını sürdüren Akkoç, Avrupa'dan madalya ile dönmek istiyor.



- "İstiklal Marşı'mızı okutup o gururu yaşamak istiyorum"



Yiğit Ali Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa uluslararası bir şampiyonaya katılacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.



Hobi olarak başladığı tekvandoyu çok sevdiğini belirten Akkoç, şöyle konuştu:



"Arkadaşım bu sporu yapıyordu, ona heveslenerek ben de başladım. İlk seneler sadece buraya (spor salonu) gidip gelmek için bu sporu yapıyordum, sonra ciddiye almaya başladım. Spora başladıktan sonra ilk şampiyonada derece alamadım. Daha sonra Türkiye şampiyonasında ikinciliklerim var. Milli takım seçmelerinde de birinci oldum ve Avrupa şampiyonasına gideceğim. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutup o gururu yaşamak istiyorum."



Akkoç'un antrenörü Erdal Duman da sporcusunun 5 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.



Duman, sporda yorulmadan ısrarla çalışanların emeklerini karşılığını aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yiğit her zaman hedeflerini yüksek tutan, her zaman kendisini geliştirmek için mücadele eden, kararlı bir sporcu. 2019 yılında ilk minikler Türkiye şampiyonasına gittiğimizde 2 yıllık sporcu olmasına rağmen ilk 10'a girmişti. Bu yıl katıldığı bütün şampiyonalarda madalya alarak güzel başarılar elde etti. Milli takım seçmelerinde de birinci olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ