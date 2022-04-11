15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması
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11 Nisan 2022 23:35
Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, gençler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Karting Şampiyonası'nın Portekiz'deki ilk yarışını kazanan Severiukhin için açılan soruşturmaya gerekçe olarak ödül töreninde "kabul edilemez davranış" sergilemesi gösterildi.

Ward takımı da Instagram hesabından, pilotları Severiukhin'in sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

15 yaşındaki sürücü, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rus sporculara getirilen yasaklardan dolayı şampiyonada İtalyan bayrağı altında yarışıyordu.

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