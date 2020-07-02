15 yaşındaki genç, FIFA 21'de ilk kez yenildi!

FIFA 21'in FUT modu pek çok oyuncu için sinir katsayısını yükselten bir etmen konumunda bulunuyor. Sosyal medyaya yansıyan açıklamalara baktığımızda momentum ve oyunun metaları nedeniyle pek çok oyuncu FIFA 21'den şikayetçi oluyor.



15 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andres Vejrgang ise bu durumu pek de dert eden bir oyuncu değil. Genç yetenek, bu hafta sonu oynadığı FUT maçını kaybedene kadar daha önceki 535 karşılaşmada hiç yenilmemişti.



İlk yenilgi aylar sonra



Oyunun genel olarak Weekend League (Hafta sonu Ligi) olarak bilinen modunu oynayan Vejrgang adeta durdurulamaz bir oyuncu olarak gözüküyordu. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi genç oyunun rekor serisinin de bir sonunun olması gerekiyordu. O son, 536. karşılaşmada geldi.



Genç oyuncu bu hafta sonu yaptığı maçta 5-1 gibi net bir skorla mağlup oldu. Yine de son 3 golün, kusursuz serisini devam ettirmek isteyen genç Danimarkalının bütün tedbirleri elden bırakıp tamamen golü düşündüğü son dakikalarda geldiğini belirtmekte fayda var.



Oyunun sıkışık fikstürü genç oyuncuyu 500 galibiyet barajını çok kolay şekilde aşmakta yardımcı olsa da, her hafta sonu 30 maçı yenilmeden tamamlamak hiç kolay bir iş değil. Vejrgang'ın başarısı oldukça sansasyonel.



Küresel turnuvalara katılım yaşını bekliyor



Danimarkalı oyuncu şu anda yalnızca 15 yaşında ve bu da küresel çapta gerçekleştirilen FIFA Global Series kapsamında mücadele edebilmesi için bir yaş daha büyümesi gerektiği anlamına geliyor. Kendisi şu anda da RBLZ espor takımının bünyesinde bulunuyor.



Vejrgang'ın sosyal medyada da ciddi bir takipçi kitlesi bulunuyor. Twitch'te 557 bin kişinin takip ettiği oyuncunun Instagram takipçi sayısı ise 321 bini aşmış durumda. Sizce bu genç oyuncu gelecekte beklenen patlamayı yapabilir mi?



