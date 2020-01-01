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15 yaşındaki geleceğin yıldızı Wembanyama için, Schmitz: "Onun gibisini görmedim!"

NBA Draft analisti Mike Schmitz, 15 yaşındaki Fransız basketbol yıldızı Victor Wembanyama'nın "dünyanın en iyi yıldız adayı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA Draft analisti Mike Schmitz, 15 yaşındaki Fransız basketbol yıldızı Victor Wembanyama'nın "dünyanın en iyi yıldız adayı" olduğunu söyledi.

Schmitz, ESPN'den Brian Windhorst'un podcast'inde şunları söyledi:

"Şu anda Avrupa'da bir çocuk var. Victor Wembanyama, belki de dünyanın en iyi yıldız adayı. 2.20 uzunluğunda, 2.43'lük kulaç uzunluğuna sahip. Rudy Gobert gibi şut blokluyor ve Porzingis gibi üçlük atıyor. Top hakimiyeti var ve pasörlüğü de aynı şekilde. Daha önce onun gibi birini görmemiştim."

Victor henüz 15 yaşında, yani hala vücudunun büyümesi için yıllar bulunuyor. Victor'un geleceğinden şüphe duyulsa da, oyunuyla ilgili çok fazla heyecan duyan kişiler de var.

ESPN'nin Şubat ayında kendisi hakkında yazdığı bir parçadan, bir bölüm şu şekildeydi:

"Avrupa'da üç haftalık bir keşif gezisi sırasında, gelecekteki NBA oyuncularını değerlendirdik, ancak bunların hiçbiri, yaşından bağımsız olarak tüm Avrupa'daki en büyük yıldız adayı olan, 16 yaşındaki Victor Wembanyama'dan daha ilgi çekici değil. ABD'de genç basketbolunu domine eden 2.06m'lık fenomen Emoni Bates'i düşününce bile, Wembanyama dünyanın en iyi uzun vadeli beklentisi olabilir ve 2023 Draft'ı dönemi geldiğinde, 1 numaradan seçilmek için kesinlikle güçlü bir aday."


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