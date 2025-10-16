16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
0-04'
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 28-30 Ekim tarihlerinde Podgoritsa'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 28-30 Ekim tarihlerinde Podgoritsa'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Ekim Salı günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Millilerin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mete Aliustaoglu (Borussia Mönchengladbach), Berk Kirman (Galatasaray), Doruk Yazıcı (Fenerbahçe)

Defans: Ege Cemil Mandıralı (Samsunspor), Yusuf Katı (Gençlerbirliği), Ahmet Eymen Sert (Fenerbahçe), Eymen Ayyıldız (Galatasaray), Okan Cengizhan Özkaya (Borussia Mönchengladbach), Yusuf Yağız Yavuz (İstanbulspor), Osman Kurumahmut (Fenerbahçe), River Phoenix Kemal Gezer (AFC Ajax)

Orta Saha: Ahmet Emin Şahin (Trabzonspor), Armağan Lortoğlu (Atko Grup Pendikspor), Mustafa Enes Bozabalı (Fenerbahçe), Deniz Demirci (Fenerbahçe), Enes Aker (Fenerbahçe), Noyan Özkan (FC Augsburg), Necat Doğu (Göztepe), Ayaz Özbuğutu (Fenerbahçe), Tunahan Bulut (Gençlerbirliği), Samet Buğra Türkoğlu (Trabzonspor)

Forvet: Baran Türker (Samsunspor), Selim Cihan (Bayer 04 Leverkusen)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
