15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya farklı kaybetti

Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı İzlanda'ya 5-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya farklı kaybetti
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04 Ekim 2022 19:48
15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında İzlanda'ya 5-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Biscupiec Stadı'ndaki maçta İzlanda'nın gollerini Salka Palmadottir ve Karen Palmadottir (4) attı. Milli takımın gollerini ise Yaren Ersen ve Mevlüde Melek Okuyan kaydetti.

Ay-yıldızla takım, turnuvadaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Litvanya ile karşılaşacak.

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