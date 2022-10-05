15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya farklı kaybetti

15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında İzlanda'ya 5-2 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Biscupiec Stadı'ndaki maçta İzlanda'nın gollerini Salka Palmadottir ve Karen Palmadottir (4) attı. Milli takımın gollerini ise Yaren Ersen ve Mevlüde Melek Okuyan kaydetti.



Ay-yıldızla takım, turnuvadaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Litvanya ile karşılaşacak.





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