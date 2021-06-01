15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek

2005 yılından bu yana organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 15'incisi 2-4 Temmuz'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek
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01 Haziran 2021 15:09
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 15'incisi 2-4 Temmuz'da düzenlenecek.

TBF'den yapılan açıklamaya göre seminer, çevrim içi olarak "TBF Akademi" platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene ilk kez çevrim içi olarak "TBF Akademi" platformu üzerinden düzenlenen seminer, 42 ülkeden 3077 katılımcı tarafından takip edildi.

Kovid-19 salgını sürecinin sebep olduğu şartlar göz önünde bulundurularak antrenörlerin sağlığını riske etmemek amacıyla internet üzerinden canlı yayınla düzenlenecek seminerin katılım bedeli salgın dönemine özel olarak 550 lira yerine 100 lira olacak.

TBF'nin önderliğinde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) iş birlikleriyle düzenlenecek FIBA onaylı seminer, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak.

Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin kayıtları önce "E-Devlet" sistemi, ardından "TBF Akademi" platformu üzerinden, 25 Haziran saat 18.00'e kadar gerçekleştirilebilecek.

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