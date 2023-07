15 Temmuz sözleri ve şiirleri 2023: Duygusal, kısa, 2-3-4 kıtalık 15 Temmuz şiirleri

Birlik ve beraberliğin anlamlı kılındığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili şiirleri ve 15 Temmuz marşını haberimizde derledik. Darbe girişimi sonrası yazılan demokrasi destanı ile 6. yılı kutlanan bu özel gün ile ilgili şiir, söz ve resim paylaşmak isteyen15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,Tam ülke elden gitti gidiyor,Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.Ey hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.Tuncay AmasyalıTemmuzun onbeşi şehitler ölmez.Bu millet liderinin sözünden dönmez.Türkiyem haini asla affetmez.Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Durmak yok bizlere bugünden gayrı,Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,Tanklara siper olan bedenler ile,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Sular uyusa da düşman uyumaz,Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,Kahraman milletim meydanda bekler,Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGERBir çağ idi geldi geçti 15 temmuzKazındı hafızalarımızaMilletimin cesurluklarıKimi panzerin önüne yattıKimi kurşunlara siper etti gövdesiniBaşaramadı darbeciler gayesiniDünya gördü Türk'ün cesaretiniKabul etmez kimsenin esaretiniTank da silah da hiç bir şey durduramazİnanmış Türk MilletiniAsla korkutamazManavgat / SarılarSen vatan kahramanı, demokrasi şehidiYine bir tarih yazdın dünya bunun şahidiBir mucize yarattın 15 Temmuz gecesiCan verdin vatan için yoktu bunun ötesiO nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedelÖlüm bile vız geldi, utandı senden ecelSeninle gurur duydu Boğaziçi KöprüsüYeniden dile geldi Çanakkale türküsüSeninle nöbette bak bu ülkenin tamamıİşte böyle kutlanır demokrasi bayramıŞimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağınEy şehit oğlu şehit önderisin her çağınYıldızları yağdırsak azdır senin üstüneBak adını nakşettik gönlümüzün büstüneŞehitler asla ölmez ölümsüz her birinizBil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.Ahmet Selçuk İlkanYüce milletimiz tarihte olduğu gibi 1 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz.Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmezEn büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.Başkomutan dedi: İnin meydana Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü razı olsun bu vatan aşkı ile dolana 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.kişiler için şiirli 15 Temmuz galerisini derledik. İşte 15 Temmuz şiirleri ve 15 Temmuz Marşı...