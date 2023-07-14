15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Bisikleti Yarışları, Kastamonu'da yapılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Bisikleti Yarışları gerçekleştirilecek.



Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15, 17 yaş altı ve master sporcular, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki 50 ve 80 kilometrelik parkurlarda yarışacak.



Saat 09.00'da başlayacak yarışlar, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



