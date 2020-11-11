15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 fırtınası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1'in iki efsane pilotu iki kıta arasında geçiş yaptı ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 fırtınası
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11 Kasım 2020 17:52
13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi.

Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.

Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden yaptı.





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