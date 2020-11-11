15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 fırtınası

13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi.Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden yaptı.