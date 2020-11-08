15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? İstanbul'da hangi yollar kapalı? (8 Kasım 2020 Pazar)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bunun sebebi İstanbul Maratonu'nun koşulacak olması. Birinci köprünün kapatılması nedeniyle metrobüs seferler ne olacak? Metrobüs çalışıyor mu? İstanbul'da trafiğe kapatılan güzergahlar neresi? sorular İstanbullu vatandaşlar tarafından soruluyor.

08 Kasım 2020 08:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? İstanbul'da hangi yollar kapalı? (8 Kasım 2020 Pazar)
42. İstanbul Maratonu nedeniyle etkinliğin gerçekleşeceği bölgedeki bazı yolların trafiğe kapatılıyor. Başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sabaha karşı başlatılan yolların kapanma süreci öğleden sonraya kadar devam edecek. Hangi 8 Kasım 2020 hangi yollar kapatılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbulluların sıklıkla kullandığı 1. köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 8 Kasım 2020 Pazar günü öğleden sonraya kadar kapalı kalacak. Bunun nedeni ise 42. İstanbul Maratonu'nun olması. Maratonda koşacak atletlerin trafikten bağımsız şekilde koşabilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da birkaç saatliğine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı kalacak.



İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI 8 KASIM 2020 PAZAR

Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı.

8 KASIM 2020 METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Pazar günü programına göre çalışacak metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. 08.30-15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.



Metrobüs araçları Zincirlikuyu'da hattan çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87, Anadolu Yakası'nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

Ayrıca, maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

GÜZERGAHI DEĞİŞEN OTOBÜSLER

Maraton nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87, Anadolu Yakası'nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

Maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.



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