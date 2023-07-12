Haber Tarihi: 12 Temmuz 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 10:28

15 Temmuz resmi tatil mi? 2023 15 Temmuz tatil mi hangi gün? (Özel sektör, kamu)

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, özel sektöre, kamuya tatil mi sorusu Resmi Gazete verileri çerçevesinde çalışanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Resmi tatiller takvimi kapsamında 15 Temmuz'un yer alıp almadığı ve 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği öne çıkan konuların başında yer alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde tüm Türkiye'de bu sene de programlar düzenlenecek. 15 Temmuz'un tatil olması için görüşülen kanun, karara bağlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 15 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

15 Temmuz resmi tatil mi? 2023 15 Temmuz tatil mi hangi gün? (Özel sektör, kamu)
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15 Temmuz, 7 yıl önce gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edildi. Resmi tatil takviminde yer almasından dolayı 15 Temmuz 2023 günü tatil olacak, darbe girişiminin 7. yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hayatını kaybedenler anılacak.  "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusunun yanıtını milyonlarca vatandaş merakla araştırıyor. Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. 15 TEMMUZ 2023 RESMİ TATİL Mİ?

2023 yılında Cumartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak. Ayrıca Cumartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.
15 TEMMUZ HANGİ GÜN?

15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

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