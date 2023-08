15 Temmuz Mesajları ve Sözleri 2023: 15 Temmuz ile ilgili kısa yazılar, sözler, cümleler

15 Temmuz mesajları ve sözleri 2023 yıldönümünde vatandaşların paylaşımları arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu güne özel olarak paylaşımlarda bulunmak isteyen vatandaşlar da duygusal, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 15 Temmuz mesajları ile şehitleri anmak istiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çeşitli anma programları yapılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin yedinci yılında, 251 şehidi anmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz mesajları ve yazıları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, resimli görsel, farklı, anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözlerinden seçenekler.* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.* VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.* Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.* 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.* 15 Temmuz'daki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.* Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.* Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)* Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,Tam ülke elden gitti gidiyor,Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.Ey hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.Tuncay AmasyalıTemmuzun onbeşi şehitler ölmez.Bu millet liderinin sözünden dönmez.Türkiyem haini asla affetmez.Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Durmak yok bizlere bugünden gayrı,Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,Tanklara siper olan bedenler ile,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Sular uyusa da düşman uyumaz,Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,Kahraman milletim meydanda bekler,Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGERBir çağ idi geldi geçti 15 temmuzKazındı hafızalarımızaMilletimin cesurluklarıKimi panzerin önüne yattıKimi kurşunlara siper etti gövdesiniBaşaramadı darbeciler gayesiniDünya gördü Türk'ün cesaretiniKabul etmez kimsenin esaretiniTank da silah da hiç bir şey durduramazİnanmış Türk MilletiniAsla korkutamazManavgat / SarılarSen vatan kahramanı, demokrasi şehidiYine bir tarih yazdın dünya bunun şahidiBir mucize yarattın 15 Temmuz gecesiCan verdin vatan için yoktu bunun ötesiO nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedelÖlüm bile vız geldi, utandı senden ecelSeninle gurur duydu Boğaziçi KöprüsüYeniden dile geldi Çanakkale türküsüSeninle nöbette bak bu ülkenin tamamıİşte böyle kutlanır demokrasi bayramıŞimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağınEy şehit oğlu şehit önderisin her çağınYıldızları yağdırsak azdır senin üstüneBak adını nakşettik gönlümüzün büstüneŞehitler asla ölmez ölümsüz her birinizBil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.Ahmet Selçuk İlkan