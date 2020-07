15 Temmuz için en güzel mesajlar, 15 Temmuz kısa mesajlar

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz



Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.



Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.



"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."



Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.



Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.



15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.



Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.



15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.



Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.



Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.



Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.



249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.



Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.



15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.



Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)



Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.



Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.



Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.



Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)



Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.



Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.





Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.