Haber Tarihi: 09 Ağustos 2023 13:26 - Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 13:26

15 Temmuz 2023 resmi tatil mi? 15 Temmuz yarım gün mü, hangi gün, kamu kurumları, özel sektör çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu, Resmi Gazete verileri çerçevesinde çalışanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Resmi tatiller takvimi kapsamında 15 Temmuz'un yer alıp almadığı ve 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği öne çıkan konuların başında yer alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde tüm Türkiye'de bu sene de programlar düzenlenecek. 15 Temmuz'un tatil olması için görüşülen kanun, karara bağlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 15 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

15 Temmuz 2023 resmi tatil mi? 15 Temmuz yarım gün mü, hangi gün, kamu kurumları, özel sektör çalışıyor mu?
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15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, kamuda görevli olan birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 7 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılacak. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz sonrası TBMM'de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi " 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.
15 TEMMUZ HANGİ GÜN?

15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.
RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

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