15 Temmuz 2023 resmi tatil mi? 15 Temmuz yarım gün mü, hangi gün, kamu kurumları, özel sektör çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, kamuda görevli olan birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 7 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılacak. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?15 Temmuz sonrası TBMM'de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi " 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.