Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 12:50 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 12:50

15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 2024

15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı ile ilgili araştırmalar Ocak ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Sosyal medya platformlarında 15 tatilin bir aya uzatıldığına dair iddialar ve söylemler olsa da bu iddialar şu an için gerçeği yansıtmıyor. Peki 2023-2024 15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte yarıyıl tatili tarihleri...

15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 2024
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15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 2024 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yarıyıl tatili ile ilgili planları öğrenci ve velilerin merak konusu haline geldi. Yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesiyle başlayacak ancak öğrenci ve veliler, tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki, MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024 takvimi

MEB YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların çıkacağı yarıyıl tatili süresinin 1 ay olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Bu tür iddialara itibar edilmemeli ve MEB'in resmi duyuruları beklenmelidir.

Havaların soğuması ve kar beklentileri sebebiyle tatil süresinin uzayacağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar bulunmaktadır.

15 TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.
 
Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024
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