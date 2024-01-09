15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 2024 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yarıyıl tatili ile ilgili planları öğrenci ve velilerin merak konusu haline geldi. Yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesiyle başlayacak ancak öğrenci ve veliler, tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki, MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024 takvimi



MEB YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?



2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların çıkacağı yarıyıl tatili süresinin 1 ay olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Bu tür iddialara itibar edilmemeli ve MEB'in resmi duyuruları beklenmelidir.



Havaların soğuması ve kar beklentileri sebebiyle tatil süresinin uzayacağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar bulunmaktadır.



15 TATİL NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.



Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;



20 Ocak Cumartesi



21 Ocak Pazar



22 Ocak Pazartesi



23 Ocak Salı



24 Ocak Çarşamba



25 Ocak Perşembe



26 Ocak Cuma



27 Ocak Cumartesi



28 Ocak Pazar



29 Ocak Pazartesi



30 Ocak Salı



31 Ocak Çarşamba



1 Şubat Perşembe



2 Şubat Cuma



3 Şubat Cumartesi



4 Şubat Pazar



İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.



Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.



MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Okulların açılması 11 Eylül 2023



Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023



Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024



İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024



Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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