Haber Tarihi: 15 Şubat 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 14:24

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

15 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 2024 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
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2024 Şubat ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 Şubat evde bakım maaşı ödemesinde son bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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