15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başlayacak

Trabzon'da, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.



Organizasyonda mücadele edecek 24 ülkenin milli takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda sona erdi.



Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve katılım sağlayan ülkelere teşekkür etti.



Harika bir organizasyon olacağına inandığını belirten Pour, sporculara başarılar diledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise Trabzon'da böyle bir organizasyona ev sahibi yapmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.



Kupa heyecanının 21-26 Kasım tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yaşanacağını dile getiren Genç, "Büyük bir emek var burada. Uluslararası güzel bir organizasyon. İnşallah yüz akıyla bu müsabakaları şehrimizde başaracağız. Futbol şehri Trabzon'da dünya paten futbolu da yeniden doğmuş olacak." dedi.



