Haber Tarihi: 14 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 09:36

15 Ocak 2025: Yarın (Çarşamba) okullar tatil mi?

Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 15 Ocak 2025 Pazartesi günü için grev kararı aldı. Peki 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

15 Ocak 2025: Yarın (Çarşamba) okullar tatil mi?
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Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 15 Ocak kar tatili olan iller.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz valilik açıklaması gelmedi.

KIRKLARELİ'NDE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak, Kofçaz'da taşımalı eğitimin yarın gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
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