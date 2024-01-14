Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 09:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:33

15 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

15 Ocak Pazartesi günü yani yarın okullar tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu şehirlerde ikamet eden öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci aileleri de kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?

15 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
Abone Ol
Yarın okullar tatil mi? 15 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor. 

OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. 

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeyi başladı. 15 Ocak yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Şehitlerin tabutu neden düz olur, neden farklı? Gündem Şehitlerin tabutu neden düz olur, neden farklı?
Fenerbahçe'den Batshuayi için transfer kararı! Türkiye Transferler Fenerbahçe'den Batshuayi için transfer kararı!
Uğur Meleke: 'Beşiktaş'ın kalbi, beyniydi' Beşiktaş Uğur Meleke: "Beşiktaş'ın kalbi, beyniydi"
Fenerbahçe'ye Kent piyangosu! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Kent piyangosu!
Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu? Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 4 yolcu için 5 aday var! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de 4 yolcu için 5 aday var!
Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi! Beşiktaş Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi!
Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den talip! Fenerbahçe Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den talip!
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 10 şifre Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe: 10 şifre
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Samet Akaydin: "Terim arayınca düşünmedim!"
2
Galatasaray'dan Leo Dubois hamlesi!
3
Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'den istiyoruz"
4
Orel Mangala için Galatasaray'a yanıt
5
Feyyaz Uçar'dan Rıza Çalımbay'a cevap!
6
Fenerbahçe, Krunic'i açıkladı!
7
Emre Mor için transfer gelişmesi!

SON HABERLER

yukarı ok