15 Nisan TRT EBA ortaokul ders programı, yayın akışı

En son 15 Nisan ortaokul için gerekli olan TRT EBA ders programının nasıl olacağı açıklandı. Mart ayının sonlarına doğru başlayan derslerde ortaokul öğrencileri de 15 Nisan'da TRT EBA TV' karşısında ders programlarını takip ederek yayın akışında çalışacakları derslerine konsantre olmuş durumda. Bunun sebebi koronavirüs sebebiyle okulların tatil olması kararına gidilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organizasyon yapılmıştı. Yayın akışı konusunda ortaokul öğrencileri için TRT EBA TV üzerinden yayınların tekrarını uydu frekans bilgilerinin yanı sıra burada nasıl yapılması gerekenler varsa öğrenciler de öğretmenler de hatta veliler de öğrencilerin okullara gitmeden de derslerinden geri kalınmaması için bunun yapılması önemli.Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek. Kaynak: 13 Nisan Pazartesi TRT EBA TV Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfta hangi konular anlatılacak.Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00'de tekrarlanacak.Ders programına günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.Eğitim bilişim ağına giriş yapmak için öğrencilerin ilk olarak şifre oluşturması gerekiyor. Şifre oluşturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek şifrelerini oluşturabilirler. Eğitim bilişim ağına giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre oluşturma işlemi iki farklı adımdan gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler bir kereye mahsus olarak " eba hesabı oluştur" butonu ile veli ya da öğretmenlerinebaşvurmadan şifre belirleyebiliyor. Eba hesabı oluşturmak isteyen öğrencileriçin gerekli adımlar;1-"EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıkla. 2- E-Okul bilgilerini girip" Giriş" butonuna bas. 3- EBA hesabı için yeni şifreni oluştur. Kendinizin veya velinizin cep telefonu numarası ve mail adresini gir ve " Şifre Oluştur" butonuna tıkla. 4- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla. 5- Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve Eba hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir. 6- Güvenlik kodunu girip ve " Gönder" butonuna bastığında " Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.1-EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir. 2-Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla. 3-"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın. 4-Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "e-Postayla Aktivasyon"u seçersen "Aktivasyon Kodu Gönder" butonunaveri politikamızı inceleye basmalısın. 5-Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu "Aktivasyon Kodunu Gir" bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın. 6-"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen "Aktivasyon Kodu Gönder" butonuna basmalısın. 7-Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu "Aktivasyon Kodunu Gir" bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek "Giriş Yap" butonuna tıklamalısın. Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve "Kaydet"e tıkla. 8-Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin. Güvenlik kodunu girip "Gönder" butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.