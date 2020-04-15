15 Nisan TRT EBA lise ders programı, yayın akışı

Lise yayın akışı TRT EBA TV üzerinde 15 Nisan tarihinde de devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayın akışı lise ders programını TRT EBA TV üzerinden yaklaşık 1 aydır sürdürüyor. Uzman öğretmenlerin gerçekleştirdiği dersler sayesinde herkes yani tüm öğrenciler derslerini geri kalmadan gerçekleştiriyor. Yapılan değerlendirmelere göre çocuklar için çok faydalı olan derslerin takip edilmesi 15 Nisan'da yayın akışını ve derslerin hangi saatte başlayacağını belirten TRT EBA bölümlerini kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Ders programı olarak yapılması gereken tam saatinde ekran başında olmak ister televizyon ister telefon ister tablet isterseniz de bilgisayar başında yayınları izlemek mümkündur.

15 Nisan 2020 09:17
15 Nisan TRT EBA lise ders programı, yayın akışı
EBA EV ders yayınlarını 15 Nisan'da da lise yayın akışı ve ders programlarını izlemek için televizyon bilgisayar ya da tablet akıllı telefonlarınızın başına geçebilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak dersler ile ilgili saatleri kaçırmamak büyük önem taşıyor. Kaçırılan dersler hem televizyonda hem de bilgisayarda ekranlara tekrar gelebiliyor. Ders programı nasıl olacağından yayın akışı 15 Nisan'da TRT EBA TV'de nasıl olacak gibi soruların tümünün yanıtları haberimize gelirken 23 Mart'tan beri devam eden derslerin süreceği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da söylenmişti.
EBA TV'ye nasıl giriş yapılacağı ile ilgili öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatle takip ettiği ders programında saat kaçta hangi dersin olacağı tek tek yazıyor. Yayın akışı konusunda da ders programında olduğu gibi 15 Nisan EBA TV üzerinden TRT'nin kanalından izlemek mümkün.

EBA TV 15 NİSAN LİSE DERS PROGRAMI



EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA TV GİRİŞİ?

Öğrenciler EBA sistemine Türkiye Cumhuriyeti kimli numaralarını ve kendi oluşturacakları şifre ile giriş yapabileceklerdir. Veliler ise e-devlet üzerinden giriş yapabilecekleri gibi öğretmenler ise MEBBİS veya e-devlet üzerinden EBA sistemine giriş sağlayabileceklerdir.

EBA TV DERS TEKRARI İZLEME
Uzaktan Eğitimde EBA TV'den yayınlanan dersleri kaçıranlar veya tekrarizlemek isteyen öğrencilerin ilk olarak www.eba.gov.tr adresine girişyapmaları gerekiyor. Karşılarına çıkan ekranda İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden kendi eğitim bölümlerini seçerek günlük yayın akışından izlemek istedikleri dersi tekrar izleyebilirler

BİLGİSAYAR OLMAYANLAR İÇİN EBA TV DERS TEKRARI
Evlerinde bilgisayar veya internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler için EBATV'de tekrar dersleri yayınlanacak. İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileriiçin EBA TV'deyayınlanacak ders tekrar saatleri

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 00.00

EBA TV'DEN SORU SORULABİLECEK Mİ?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de

DIGITURK , TURKSAT , TİVİBU EBA TV HANGİ KANALDA?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.





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