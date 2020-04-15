15 Nisan TRT EBA lise ders programı, yayın akışı

EBA TV 15 NİSAN LİSE DERS PROGRAMI

EBA EV ders yayınlarını 15 Nisan'da da lise yayın akışı ve ders programlarını izlemek için televizyon bilgisayar ya da tablet akıllı telefonlarınızın başına geçebilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak dersler ile ilgili saatleri kaçırmamak büyük önem taşıyor. Kaçırılan dersler hem televizyonda hem de bilgisayarda ekranlara tekrar gelebiliyor. Ders programı nasıl olacağından yayın akışı 15 Nisan'da TRT EBA TV'de nasıl olacak gibi soruların tümünün yanıtları haberimize gelirken 23 Mart'tan beri devam eden derslerin süreceği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da söylenmişti.EBA TV'ye nasıl giriş yapılacağı ile ilgili öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatle takip ettiği ders programında saat kaçta hangi dersin olacağı tek tek yazıyor. Yayın akışı konusunda da ders programında olduğu gibi 15 Nisan EBA TV üzerinden TRT'nin kanalından izlemek mümkün.Öğrenciler EBA sistemine Türkiye Cumhuriyeti kimli numaralarını ve kendi oluşturacakları şifre ile giriş yapabileceklerdir. Veliler ise e-devlet üzerinden giriş yapabilecekleri gibi öğretmenler ise MEBBİS veya e-devlet üzerinden EBA sistemine giriş sağlayabileceklerdir.Uzaktan Eğitimde EBA TV'den yayınlanan dersleri kaçıranlar veya tekrarizlemek isteyen öğrencilerin ilk olarak www.eba.gov.tr adresine girişyapmaları gerekiyor. Karşılarına çıkan ekranda İlkokul, ortaokul ve lise seçeneklerinden kendi eğitim bölümlerini seçerek günlük yayın akışından izlemek istedikleri dersi tekrar izleyebilirlerEvlerinde bilgisayar veya internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler için EBATV'de tekrar dersleri yayınlanacak. İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileriiçin EBA TV'deyayınlanacak ders tekrar saatleri14.30 - 20.0014.30 - 20.0016.00 - 00.00Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi deTURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.