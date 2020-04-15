15 Nisan TRT EBA ilkokul ders programı, yayın akışı

TRT EBA TV sayesinde ilkokul öğrencilerinin 15 Nisan der programları ve yayın akışları tamamen hazırlandı. Hergün TRT EBA TV'de gerçekleşen ders yayınlarında öğrenciler müfredatın işaret ettiği konuları günü gününe çalışarak derslerinden geri kalmıyor. 15 Nisan tarihinde de yapılacak derslere ilişkin ders programı olsun veya yayın akışı olsun TRT EBA TV ekranlarından ilkokul öğrencileriyle buluşuyor. Not defterlerini ve ders kitaplarını yanına alarak ekran başına geçen ilkokul öğrencileri yayın akışına bakarak hangi dersin önce hangi dersin sonra başlayacağını ve saat kaçta hangi ders programında olacağını biliyor.EBA TV ilkokul derslerinde öğrenciler önceden belirlenen dersleri uzman öğretmenler tarafından anlatılan derslerle ilkokul 15 Nisan TRT EBA TV üzerinden çalışmalarını yazabiliyor. Bunun için yapılması gereken ilgili TV kanalının, veya internet sitesinden ya da tablet akıllı telefonlardan izlemeye koyulması olacaktır.3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.