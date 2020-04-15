15 Nisan dünyaya meteor (göktaşı) çarpacak mı?

NASA, dünyaya meteor çarpma olasılığı hakkında bazı bilgiler verdi. 15 Nisan Çarşamba günü iki meteorun dünya yörüngesine gireceğini aktaran ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 29 ve 89 metre genişliğindeki bu iki asteroidin yörüngeye giremeden atmosferde kaybolacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ise 29 Nisan tarihinde 1998OR2 adlı farklı bir asteroidin çarpma olasılığı konusunda ise "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" ifadesinde bulundu.İşte, NASA ve göktaşı açıklamalarıyla ilgili son gelişmeler…2020 GH2 ve 2020 FX3 olarak duyurulan iki asteroidi tehlikeli olarak sınıflandıran NASA, iki göktaşının da 15 Nisan tarihinde Dünya'nın yakınından geçeceğini ancak yörüngeyle kesişerek atmosferde kaybolacağını duyurdu.2020 GH2 olarak kodlanan göktaşının 29 metre, 2020 FX3 olarak kodlanan göktaşının ise 89 metre genişliğinin olduğu, 2020 FX3'in atmosferde yanmak için büyük bir çapa sahip olduğu aktarılıyor. Söz konusu nesnenin Dünya'ya düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği belirtiliyor.Asteroid kuşağındaki gök cisimleri kümelenme eğilimi gösterir ve bazı bölgelerde bulunmaz. En dikkat çeken asteroidler, ana kümeden ayrılanlar olarak biliniyor. Bunlardan bazıları Dünya'ya çok yaklaşır. Örnek verecek olursak çapı yaklaşık 24,8 kilometre olan Eros, 1931 ve 1975 yıllarında Dünya'ya 24 milyon kilometre uzaklıktan geçti; çapı 1,6 kilometre olan Hermes, 1937'de Dünya'ya 776 bin kilometreye kadar yaklaştı.2020 GH2 ve 2020 FX3 asteroidleri, karşılaştırmalar sonucunda oldukça küçük görünüyor. 1998OR2 ise yaklaşık olarak 1,8 kilometrelik bir çapa sahip. Bu, Manhattan adası kadar büyük bir alana eşit. İyi haber şu ki bu dev cisim, Dünya'nın 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek.