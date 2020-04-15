15 Nisan 2020 Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın - tam altın - gram altın fiyatları
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında arayış hız kesmiyor. Güne yüksek rakamlarla başlayan altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba günü altın fiyatları güncel durum...
Altın fiyatlarındaki güncel durum nedir? Son zamanlarda gittikçe yükselen altın fiyatları günün ilk saatlerinde vatandaşları meraklandırdı. İlk olarak gram altın fiyatı hakkında bilgi almak isteyenler, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. 15 Nisan 2020 Çarşamba günü altın fiyatları adeta zirvede...Bugün var olan altınını bozdurmak isteyenler veya yatırım amaçlı altın almak isteyenleri, altın fiyatları oldukça düşündürüyor. Altın fiyatları ne olacak? aramasında bulunan vatandaşlar ise her geçen gün yükselen fiyatlara şaşırmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarındaki son dakika güncel durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı::376,97 TL / Satış Fiyatı: 381,79 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 605,50 TL / Satış Fiyatı: 620,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.207,30 TL / Satış Fiyatı:1.239,60 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 2.414,80 TL / Satış Fiyatı: 2.475,30 TL