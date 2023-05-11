Haber Tarihi: 11 Mayıs 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 10:49

15 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Pazartesi günü kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü 14 Mayıs'ta eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin ertesi günü banka şubelerinde işi olan vatandaşlar, 15 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 15 Mayıs bankaların çalışma saati ve günleri...

15 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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15 Mayıs bankalar çalışacak mı, sorusunun yanıt merak edilen konulardan birisi oldu. Bankaların internet bankacılığından yapılamayan birçok işlem şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi başvurusu, fatura ödeme, para transferi, yatırım işlemleri ve diğer başvuruları için Pazartesi günü bankaya gitmeyi düşünenler açık olup olmadığını merak ediyor. Bankalar normal şartlarda resmi tatillerde çalışmıyor. Kamu kurumları ve özel bankalar hafta içi müşterilerine sabah saat 09.00 kapılarını açıyor. 15 Mayıs bankalar açık mı? İşte, yanıtı...
15 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

15 Mayıs resmi tatil değildir. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimin ertesi günü kamu bankaları ve özel bankalar çalışmaya devam edecek. Müşteriler banka şubelerinden para transferi, ödeme ve diğer birçok işlemi gerçekleştirebilecek.

BANKALAR HAFTA SONU KAPALI OLUYOR

Bankalar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Bu sebeple bankalar 13-14 Mayıs günlerinde kapalı olacak. İşte, güncel banka çalışma saatleri;

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VakıfBank Çalışma Saatleri


Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

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