Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 16:48

15 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

15 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, tatil mi sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 15 Mayıs'ta sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

15 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?
Abone Ol
15 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 15 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 15 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
15 MAYIS'TA PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?


Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

15 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

15 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?


Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
15 Mayıs
Gündem

Diğer Haberler

Real Sociedad ile Girona yenişemedi Real Sociedad Real Sociedad ile Girona yenişemedi
Jorge Jesus: '8 yıllık hasreti bitirmek üzereyiz' Fenerbahçe Jorge Jesus: "8 yıllık hasreti bitirmek üzereyiz"
Elland Road'da kazanan yok Newcastle United Elland Road'da kazanan yok
Beşiktaş'ta rota Mendy! Türkiye Transferler Beşiktaş'ta rota Mendy!
Bodrumspor, play-off'a inanıyor Spor Toto 1. Lig Bodrumspor, play-off'a inanıyor
Beşiktaş'ın kiralıkları sınıfta kaldı! Türkiye Transferler Beşiktaş'ın kiralıkları sınıfta kaldı!
Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz! Gündem Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!
Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs'ta (yarın) lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı? Gündem Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs'ta (yarın) lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Galatasaray'dan 25 sayı fark Galatasaray Galatasaray'dan 25 sayı fark
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yabancı kuralı için karar!
2
Galatasaray'da 3 ismin üyelik başvurusuna ret
3
Manchester United'dan Kim Min Jae'ye dev teklif
4
İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe'de
5
Galatasaray'da oyunculara iki jest
6
Haji Wright'ın gönlü Fenerbahçe'de
7
Galatasaray'da Midtsjö kararı

SON HABERLER

yukarı ok