15 Mayıs Hastaneler, Sağlık Ocağı ve eczaneler açık mı 2023?

15 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 15 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 15 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
15 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. 15 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. 15 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar