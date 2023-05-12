Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:23

15 Mayıs 2023 üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açık mı?

15 Mayıs 2023 üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açık mı? 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki Seçimden üniversiteler okullar tatil mi? 15 Mayıs (Pazartesi) üniversiteler açık mı? İşte, detaylar…

15 Mayıs 2023 üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açık mı?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023 
15 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim nedeniyle 15 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.

15 MAYIS SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bilindiği üzere, öğrencilerin Mayıs ayında üç tatilleri olacak. Bunlardan biri geride bıraktığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili. Diğerleri ise seçim tatili ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

Seçimin ertesi günü için 'tatil' ilanı yayımlandı. Pazartesi günü izinli olan öğrenciler, dört gün derslere devam edecek. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmî tatil. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsalar, bankalar, noterler ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecekler.


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