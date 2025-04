15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan karşısında galibiyet peşinde

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek.Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Nahit Şahin, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Başantrenörü Laurent Boulet ve takım kaptanı Mert Zabcı, bu karşılaşma öncesi Burhan Felek Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Trophy Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndayız. Bir galibiyetimiz bir mağlubiyetimiz var. Son maçımıza çıkıyoruz. Burada hedefimiz minimum 50 sayı ile rakibimizi yenmek. Takım bunun bilincinde. Bulgaristan'ın da Moldova'yı yenmesini bekleyeceğiz. Böyle bir durumda takımımız bir üst lige, yani Trophy Ligi'ne çıkmak için play-off oynayacak. Müsabakalarda galibiyet her zaman söz konusu olmuyor. Çalışıyoruz ancak maç sahada bitiyor. Bazen olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olacak." diye konuştu.Tarihlerinin en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayan Şahin, "Cumartesi günü Sırbistan karşısında bunu göstermek istiyoruz. Sporcularımız kendi liglerinde hazırlıklarını tamamladılar. Bizim hazırlıklarımız da 6 gündür devam ediyor. Burada takımın oryantasyonu gerçekleşiyor. Cumartesi günü de takımın hazır olacağı bilgisini hocalarımızdan aldık. Hepsi çok hırslı. Seyircimiz önünde ülkemiz adına güzel bir galibiyet kazanmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.Ragbi sporuna olan ilginin her sene katlanarak arttığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:"Ragbi sporu ülkemizde yaklaşık 15-16 yıldır yapılıyor. Federasyon olarak bu sene 25. yılımızı kutlayacağız. Bünyesinde 9 tane farklı branşı barındıran, bunların 7'sinin olimpik olduğu bir federasyonuz. Ragbi branşında okul sporlarında ve ana ligde yayılmış durumdayız. Örneğin 2023 yılında 4500 olan okul sporları öğrenci sayımız 2024 yılında 9247'ye çıktı. Yüzde 100 artışla gidiyoruz ve bu sene daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Her sene büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz tabii ki olimpiyatlar. Sıkı bir çalışmayla kısa vadede 2028 olimpiyatlarını hedefliyoruz ancak umuyoruz ki 2032, 2036 yıllarında da sporcularımızı izleyebileceğiz."15'li Ragbi Milli Takımı Başantrenörü Laurent Boulet, Sırbistan'ın zayıf noktaları üzerine odaklandıklarını ve başarılı olacaklarına inandığını aktardı.Taktiksel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Hazırlıklarımız pazar günü başladı. Her gün üstüne koyarak devam ettik. Şu anda da Sırbistan'ın zayıf noktaları üzerine odaklandık, taktik çalışıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Öncelikli hedefimiz maçı bonus sayı alarak kapatmak ve play-off'a kalmak. Sonrasında Moldova'nın Bulgaristan'a yenilmesini bekleyeceğiz. Önceki maçları çok düşünmüyoruz, hedefimize odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.Ragbi sporuna daha fazla genç sporcu kazandırmayı istediklerini söyleyen Boulet, "Kazandığımız başarılar ülkede gençler seviyesinde ragbi sporunun daha görünür olmasını sağlıyor. Böylelikle sahalara daha çok genç çekebiliyoruz ve spor büyüyebiliyor. Bizim de isteğimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Mert Zabcı ise takımın çok motive olduğunu ifade etti.Sırbistan karşısında kazanacaklarına inandığını kaydeden Zabcı, şöyle konuştu:"Avrupa'nın ve Türkiye'nin her tarafından milli takıma sporcular geldi. Gördüğünüz üzere önemli galibiyetler alıyoruz, daha da iyi olacağız. Sırbistan müsabakasını kazanacağımızı düşünüyorum. Moldova karşısında daha yeni başlıyorduk, yeni bir sistem kuruyorduk. Yeni koçumuz ve oyuncularımız gelmişti. Her idmanda eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Maçlardan sonra hep 'bu bizim tanıdığımız Türkiye değil' diyorlar. Gücümüzü yavaş yavaş göstereceğiz."Ragbi sporunu denemek isteyen birçok sporcu olduğunu belirten Zabcı, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Güreşten gelen bir sürü sporcumuz var. Ragbi sporunu denemeyi çok istiyorlar. Sizler de bu sporu Türkiye'ye duyuruyorsunuz, bunun için teşekkür ediyorum. Bu sayede spora olan ilginin büyüyeceğine inanıyorum." dedi.