15 Kasım F1 saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayın izle takip et

Yarışseverlerin merakla beklediği formula 1 hangi kanalda olacağı belli oldu ve netleşti. Hangi kanald yayınlanacak olan formula 1 saat kaçta başlayacak konusu da gündemde. Formula 1 Türkiye İstanbul canlı yayın hangi kanalda, F1 istanbul saat kaçta başlayacak canlı izle detaylarını derlemiiş bulunuyoruz. Ücretsiz şifresiz olarak uydu üzerinden yayınlanabilecek olan 15 Kasım Cumartesi formula saat kaçta hangi kanalda canlı izle gibi soruları merak eden vatandaşlar cevaplarını alacak. Peki Formula 1 İstanbul canlı saat kaçta izle beraberinde bilgilerini almak için haberimize göz atabilirsiniz.

15 Kasım 2020 09:42
15 Kasım F1 saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayın izle takip et
Formula 1 yarışları 15 Kasım Pazar günü Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. Bu önemli yarış için yapılacak büyük organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor ve Formula İstanbul Cumartesi saat kaçta hangi kanalda bilgisi detaylı takip ediliyor. Dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayan Formula 1 İstanbul GP canlı izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz şekilde izleyebiliyor ve canlı yayın takip edebiliyor.

Formula 1 İstanbul GP yarışları 15 Kasım saat 13:10'da başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
15 KASIM CUMARTESİ FORMULA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA


Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.



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Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.



S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

FORMULA 1 TÜRKİYE İSTANBUL CUMA, CUMARTES, PAZAR PROGRAMI

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.



14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları



14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP



Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

15 KASIM FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRIX POLE STROLL'UN 

15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da başlayacak Formula 1 İstanbul Grand Prix'i S Sport'tan canlı yayınlanacak. Sıralama turlarında Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, pole pozisyonu elde etmeyi başardı ve kariyerinde bunu ilk kez elde etti.

Max Verstappen, ikinci sırayı ve üçüncü sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.

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