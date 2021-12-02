15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
İşte müsabakalarda görev yapacak hakemler:
Kasımpaşa - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Adana Demirspor: Fırat Aydınus
Galatasaray - Altay: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
DİKKAT ÇEKEN NOTLAR:
- Mete Kalkavan 8+ ay sonra Beşiktaş maçına atandı.
- Fırat Aydınus 14+ ay sonra Trabzonspor maçına atandı.
- Cüneyt Çakır 6+ ay sonra Galatasaray maçına atandı.
- Zorbay Küçük 20+ ay sonra Fenerbahçe maçına atandı
İşte müsabakalarda görev yapacak hakemler:
Kasımpaşa - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Adana Demirspor: Fırat Aydınus
Galatasaray - Altay: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
DİKKAT ÇEKEN NOTLAR:
- Mete Kalkavan 8+ ay sonra Beşiktaş maçına atandı.
- Fırat Aydınus 14+ ay sonra Trabzonspor maçına atandı.
- Cüneyt Çakır 6+ ay sonra Galatasaray maçına atandı.
- Zorbay Küçük 20+ ay sonra Fenerbahçe maçına atandı