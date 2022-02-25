15. bölüm AZİZ 25 Şubat Cuma izle tek parça kesintisiz reklamsız

Aziz 15. bölüm izle ekranlardaki yerini aldı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek 15. bölüm izle 25 Şubat Cuma günü yayınlanıyor. Peki Aziz 15. bölüm izle ne zaman saat kaçta? Aziz yeni bölüm izle tek parça, Aziz onuncu bölümü izle, Aziz canlı yayın full izle yeni bölüm ne zaman? Haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.

25 Şubat 2022 17:52
15. bölüm AZİZ 25 Şubat Cuma izle tek parça kesintisiz reklamsız
Aziz on beş bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 15. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Sekizinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 15. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.
AZİZ 15. BÖLÜM ÖZETİ KONUSU




Aziz 15. Bölüm Fragmanı yayında. Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor. Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları ise izleyicinin beğenisini kazanıyor.  

AZİZ SON BÖLÜM ÖZET

Aziz'in 14. Bölümünde; Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre  bütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle  nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.


AZİZ OYUNCULARI




Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 25 Şubat Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

AZİZ 15. BÖLÜM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA


Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 15. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 15. bölümü 25 Şubat Cuma ekranlara gelecek.



AZİZ NE ZAMAN SAAT KAÇTA 15. BÖLÜM 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Aziz 15. bölüm Show TV'de 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de on beşinci bölüm yayınlanıyor.


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