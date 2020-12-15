15 Aralık 2020 Salı Masumlar Apartmanı saat 20:00 canlı yayın izle TRT 1

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı canlı yayın bu akşam ekranlara geliyor 15 Aralık 2020 Salı akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci'yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci'nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı'nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…Han'ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye ise hem İnci'nin gelişine hem Gülben'in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, Safiye, Han karakterleri de dahil olmak üzere bir tüm eser Madalyonun İçi kitabından alıntılanmıştır.1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi ve Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.