15 Ağustos Pazartesi iddaa bankoları

Süper Lig'de ilk hafta, pazartesii akşamı oynanacak üç maçla sona erecek. Sporx iddaa ekibi, 16 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



SİVASSPOR - KONYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon lig başlangıcı kötü olsa da ikinci yarıda ciddi şekilde toparlanan ve son 15 hafta adeta rakiplerine göz açtırmayan Kırmızı Beyazlılar, bu sezon da Avrupa Kupaları macerasına gayet iyi başladı. Arka arkaya zorlu maçları başarı ile geçen Rıza Hoca ve öğrencileri lige de iyi başlamak istiyor. Sezon öncesi kapalı kutu takımlardan birisi olan Konyaspor ise deplasmandan puanla dönüp ileriki haftalara umutla bakmaya çalışacaktır. Ben Sivasspor'un da oyun yapısını düşündüğümde zorlu maç için sizlere 2,5 gol altı seçimini önermek istiyorum.



GİRESUNSPOR - GALATASARAY



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda ligin yeni takımı Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi İskoçya'da önemli bir galibiyet alan ve Avrupa'da yoluna devam eden Sarı Kırmızılılar lige de iyi başlamak istiyor. Tabi Perşembe akşamı da Avrupa maçına çıkacak olan Galatasaray cephesinde bazı küçük rotasyonlar görebiliriz. Giresun'un bence ligde işi kolay değil. İlk maçta güçlü rakipleri karşısında puan almak için ciddi savaşmaları gerekiyor. Ben deplasman ekibinin tecrübesi ile kazanacağını düşünüyorum.



YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Molde karşısında penaltılarla da olsa turu geçmeyi başaran Bordo Mavililer biraz yorgun dönüyorlar. Norveç'de sezon başı 120 dakika maç oynamak bence kolay değil ve bu maçta etkileri yaşanabilir. Tabi hafta içi de Roma karşısına çıkacak olmaları da biraz konsantrasyon sorunu yaşatabilir. Geçen sezonun son maçlarında daha defansif oyunlar oynayan Malatya'nın yine benzer şekilde sahada yer alacağını düşünüyorum. Zorlu mücadelede ben size 3,5 alt seçimini önereceğim. Oran yükseltmek için 2,5 Alt da düşünülebilir.



