1461 Trabzon, TFF 1.Lig'e bir adım daha attı

1461 Trabzon FK normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta penaltılarda Vanspor'a 5-4 üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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1461 Trabzon, TFF 1.Lig'e bir adım daha attı
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25 Mayıs 2023 19:46
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 19:47
TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Bitexen Vanspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, ikinci tura yükseldi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde de gol olmayınca müsabakanın sonucu seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran ev sahibi takım, bir üst tura adını yazdırdı.

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