14 yaşındaki futbolcunun ölümü yasa boğdu

Atletico Madrid kulübü, 14 yaşındaki genç takım oyuncusu Christian Minchola'nın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Alt yaş gruplarında attığı 50'den fazla gol ile tanınan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Minchola'nın hayatını kaybettiği haberi İspanyol futbol kamuoyunu yasa boğdu. Atletico Madrid kulübünden yapılan açıklamada Minchola'nın kaybı sebebiyle derin bir üzüntü içinde oldukları ifade edilirken genç yıldız adayının ailesinin sürekli yanında olacakları ifade edildi.Genç futbolcunun ölümü ile ilgili teknik direktör Diego Simeone, kulüp başkanı Enrique Cerezo, kulüp CEO'su Miguel Angel Gil Marin, A Takım kaptanı Koke de taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.