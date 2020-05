14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

İstanbul

Anadolu Yakası'nda parklar ve sahiller doldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı.Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken İstanbul yeniden çocuk sesleriyle şenlendi.Ailelerinin Maçka Demokrasi Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.Bakırköy'deki Atilla İhan Parkı da çocuklarla dolan yerlerden biri oldu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve parkta eğlenen çocukların eldiven ve maske taktıkları görüldü.Babasıyla dışarı çıkan 10 yaşındaki Azra Gemici de "Evde top oynadığımda, kapalı ortam olduğu için topum her yere kaçıyordu, eşyalar devriliyordu. O yüzden burada top oynamam güzel oldu. Sokağa çıkma yasağının çocuklar için birkaç saatliğine kalkması güzel oldu. Bugün güzelce kahvaltımı yaptım ve parka geldim." dedi.Üsküdar'daki park ve sahilleri dolduran bazı çocuklar yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet ve scooter kullandı. Parklarda bazı çocukların da uçurtma uçurduğu görüldü.Üsküdar Doğancılar Parkı'na annesiyle birlikte gelen ilkokul öğrencisi Sare Ataş, biraz spor yaptıktan sonra sahilde gezeceğini söyledi. Ataş, "Okulu, teneffüsleri, arkadaşlarımı, gezmeyi çok özledim. Ama koronavirüs nedeniyle artık hiç gezemiyorum." dedi.Anne Betül Ataş ise "İki aydır evdeyiz ama çocuklarla dolu dolu geçirdik. Etkinlikler yaptık, aile bağlarımız da güçlendi. İyi tarafını da görmüş olduk. Bugün çok mutluyuz. İnşallah ülkemiz de tüm dünyamız da bir an önce bu durumdan kurtulur." şeklinde konuştuÜsküdar Meydanı'nda gezen Defne Tez de kuşları besledi. Tez, hayvanları çok sevdiğini ve evde geçirdiği zaman boyunca en çok kuşları özlediğini söyledi.Edirne'de saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.Maske taktıkları gözlenen çocuklar doyasıya eğlendi.Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.İkiz çocuklarını dışarı çıkaran Hatice Çağlar, çocukların yaklaşık 1,5 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldıklarını söyledi.Dışarı çıkan çocukların mutlu olduğunu ifade eden Çağlar, "Sevindik, çocuklar da çok mutlu oldu. Kalabalık da yok. Evimize yürüyüş mesafesindeyiz. Önlemimizi de aldık." dedi.Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olan Özlem Yar da yaklaşık 2 ay sonra çocukları dışarı çıkardıklarını, her ne kadar önlem alsalar da yine de tedirgin olduklarını belirtti.Sağlıkçı olarak bazı şeyleri görünce çok daha dikkatli davrandığını anlatan Yar, "Ben vatandaşlarımıza evde kalmalarını öneriyorum. İnşallah biraz daha sabır ve gayretle eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.Çocuklardan Emine Zeynep Yar da dışarı çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.Kırklareli'nde de birçok çocuk anne ve babalarıyla dışarıya çıkarak park ve yeşil alanları doldurdu.Ailesiyle dışarıya çıkan 10 yaşındaki Seymen Dişdiş, parkta oynamayı, uçurtma uçurtmayı özlediğini söyledi.Dişdiş, uzun bir aradan sonra evden çıktığını, çok mutlu olduğunu ve annesiyle bir süre gezeceğini belirtti.12 yaşındaki Arda Yağız Çanlı da uzun zamandır evde olduğunu ve çok sıkıldığını, bugün dışarıya çıkarak doyasıya eğleneceğini ifade etti.Tekirdağ'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.İzmir'de, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesiminde gezdi.Çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde bisikletiyle parka çıkan 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın başladığı günden itibaren hiç dışarı çıkmadığını söyledi.Yeniden dışarı çıktığı için mutlu olduğunu aktaran Sönmez, "Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Çok sıkılmıştım. Bugün ise kendimizi dışarı attık. Çok mutluyuz. 4 saatle sınırlı da olsa oynamaya çıkabildik. İnşallah virüs geçer tekrar eskisi gibi dışarı çıkarız. Birkaç gündür heyecan yaptım. Bugün için çok hazırlık yaptık plan yaptık. İyi geldi." dedi.İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise çocukların artık evde sıkıldığını ifade ederek, iznin kendilerine çok iyi geldiğini kaydetti.Kızının bugün erkenden kalktığını aktaran Bilgin, "Dünden beri planlar yapıyoruz. Saat 11.00 olunca hemen dışarı çıktık. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı. İyi geldi." diye konuştu.Serdar Bilgin'in kızı Ravza Bilgin de evdeyken de yeni oyunlar öğrendiğini ama dışarıyı çok özlediğini belirterek, doya doya eğlenmeye çalıştığını dile getirdi.Kayseri'de, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.Yürüyüş yollarında ise sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gezildiği görüldü. Çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar, anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.Yusuf Emin Aktoprak (9), dışarı çıktığı için mutlu olduğunu, parkta arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini söyledi.Evde internette ödev yaptığını ve vakit geçmediğini vurgulayan Aktoprak, sokakları, parktaki direkleri bile özlediğini ifade etti.Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklarda gönüllerince eğlendi.Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti.Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, "Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz." dedi.Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, "Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum." diye konuştu.Sena Ertuğrul (10) ise sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.Sivas'ta da çocuklar yasağın kalkmasıyla adeta sokaklara akın etti.Evlerinin yakınlarındaki parklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, ebeveynleriyle sokaklarda gezen ve bisiklet süren çocukların keyifli oldukları görüldü.Hamza Demir (12) AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok güzel olduğunu ve uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Bazı kişilerin maske takmadığına dikkati çeken Demir, "Biz tedbirimizi alıp çıktık. Sokakları özlemişim. Sivas'ın havasını özlemişim." ifadelerini kullandı.Kırşehir'de, çocuklar yasağın kalmasının ardından parklarda ve oyun alanlarında gönüllerince eğlendiİkizarası Kent Park, Masal Park ve Gazi Parkı'na akın eden çocuklar, ailelerinin gözetiminde oyunlar oynadı.Gazi Park'a babasıyla gelen Nilay Koçpınar (7) uzun süredir evden çıkamadığı için parkı çok özlediğini söyledi.Parkta gönlünce eğlendiğini belirten Koçpınar, bu imkanı veren yöneticilere teşekkür etti.Bazı çocuklar da aileleriyle alışverişe çıktı.Kırıkkale'de, uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi.Çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocuklar da bisiklete bindi.Niğde'de parklara akın eden çocuklar, oyun aletleriyle doyasıya eğlendi. Bazı çocukların, bisiklet sürdüğü, paten kaydığı ve basketbol oynadığı görüldü.Kızıl Elma Parkı'nda oynayan 8 yaşındaki Esma Söylemez, uzun bir aradan sonra parkta oynayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Torununu parkta oynamaya çıkaran Mustafa Alkan ise uygulamanın isabetli bir karar olduğunu belirtti.Nevşehir'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar ise uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.Parklarda oyun aletlerinde doyasıya eğlenen çocuklar, sokak aralarında bisikletle gezdi.Çocuklardan Fatma Zehra Bilgen, haftalardır evde kaldıktan sonra dışarı çıkabilmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.Çocuklar için dışarıda kalma izninin daha uzun olmasını isteyen Bilgen, "Okullar tatil edildiğinden beri evdeydik. Bugün dışarı çıkıp bisiklet sürdük, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evde de oyun oynuyoruz ama dışarısı çok daha eğlenceli." dedi.Parktaki oyunların evdekilerden çok daha keyifli olduğunu dile getiren Ayşenur Bilgen ise virüsle mücadele sürecinin bir an önce sona ermesini dilediğini söyledi.Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.Kentin özellikle deniz manzaralı parklarında aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Konyaaltı ilçesindeki parkta ailesiyle oynayan 7 yaşındaki Azra Özden, dışarıya çıktığı için çok mutlu olduğunu, evde kaldığı dönemde annesiyle ders çalıştığını belirtti.7 yaşındaki Aysima Koç da dışarıda çiçeklerin açtığını görünce çok mutlu olduğunu söyledi.Annesinin kucağındaki 9 aylık Ayşe Eliz de sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sırada 90 yaşındaki Fatma Sar da torunu Ayşe Eliz'i evinin penceresinden izledi.Bodrum'da sahil yollarında ve parklarda çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçirdi.Marmaris'te meydanlar, plajlar ve sahil yürüyüş yolları çocuklara açıldı. Çocuklar ve aileleri dışında meydan, plaj ve sahil yürüyüş yollarını izin verilmedi. İçmeler plajı, Uzunyalı Plajı ve yürüyüş yollarında çocuklar bisiklet sürdü, parklarda oynadı.Fethiye'de çocuklar, Beşkaza Meydanı'nda ve bisiklet yollarında bisiklet sürdü. Parklarda da yoğunluk oluşturan çocuklardan bazılarının maske taktığı görüldü. Yaşı küçük çocuklar aileleriyle yürüyüş yaptı.Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Milas, Yatağan ilçelerinde de çocuklar sokağa çıkmanın keyfini doyasıya çıkardı.Burdur'da kentin özellikle park ve bahçelerinde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocukların, yoğunluk oluşturduğu görüldü.Maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak, parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.Burdur Belediyesi ekipleri de kenttin çeşitli noktalarında çocuklara ve ailelerine maske dağıttı.Isparta'da park ve bahçelerden çocukların sesleri yükseldi. Aileleriyle güzel vakit geçiren çocuklar, bisiklete bindi, top oynadı.Aydın'da, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde oynamayı tercih etti.Atatürk Kent Meydanı'nda çocukların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Burada bisiklete binip paten yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise parklarda oyun oynayarak vakit geçiriyor.Denizli'de de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar uzun aradan sonra sokağa çıktı. Çocuklar, İncilipınar Parkı'nda bisiklet sürdü, top oynayıp salıncaklarda sallandı.12 yaşındaki Tunahan Eskikurt, uzun zaman sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmak çok güzel. İki ay sonra dışarı çıkmak inanılmazdı. Hemen bisikletimi aldım kendimi dışarı attım. Okulu çok özledim. Arkadaşlarımla mesafeyi koruyarak futbol oynayacağız." dedi.Akülü arabasıyla parkta oynayan 6 yaşındaki Salih Enes Dikmen de çok mutlu olduğunu ifade etti.Uşak'ta da çocukların aileleriyle kentteki parklarda oyun oynadığı görüldü. Bazı çocuklar arkadaşlarıyla top oynarken bazıladı ise bisiklet bindi.Kent merkezindeki Atapark ve Huzurpark'ta vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.Van ve ilçelerinde sokağa çıkan çocuklar, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.Erciş AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve beraberindeki partililer, çocuklara oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.Sağlam, yaklaşık 2 aydır çocukların salgın nedeniyle evlerinde dışarıya çıkamadığını vurguladı.Bugün getirilen serbestlik kapsamında çocukların dışarıya çıktığını belirten Sağlam, " Çocuklarımızın yanında yer almak adına onlara kitap ve oyuncaklar hediye ettik. İnşallah bu süreçten en kısa zamanda çakarız ve sokakların cıvıl cıvıl olduğu çocuklarımızın eğlendiği mutlu olduğu bir sürece kavuşuruz." dedi.Hakkari'de evlerinin yakınındaki parklara giden bazı çocuklar gönüllerince eğlenirken, bazılarının da aileleriyle çarşıda gezerek alış veriş yaptığı gözlendi.Yürümeye yeni başlayanlar çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.Hira Eraslan, dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle parka gittiğini ve oynayarak keyifli zaman geçirdiğini anlattı.Konya'da 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra parklara akın etti.Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara aileleri de eşlik etti.Maske taktıkları görülen çocuklar doyasıya eğlendi.Karaman'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.Yasağın kalkmasının ardından kentin işlek caddelerinden olan İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde çocuklar sıcak havayı da fırsat bilerek güzel vakit geçirdi.Aksaray'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklarda olmanın keyfini çıkardı.15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda eğlenen çocuklar güvercinlere yem vererek, onları besledi.Park ve bahçeleri dolduran çocuklar, aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.Afyonkarahisar'da aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.Afyonkarahisar'da, sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.Kentteki Akarçay'da bulunan oyun parklarında kimi çocuklar bisiklete bindi, kimi de basketbol oynadı.Tedbirlerin kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.Bolu'da çocuklar, aileleriyle Atatürk Orman ile Karaçayır parklarına gitmeyi tercih etti.Bazı çocuklar bisikletleriyle parklarda gezinti yaparken, bazıları da oyun alanlarında vakit geçirdi.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde merkezdeki Sabri Yalım Parkı ile Kent Meydanı çocuklarla doldu.Maskelerini takarak parklara giden çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar aileleriyle yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürüp, parkta oynadı.İzmit'te 1,5 yaşındaki kızıyla yürüyüşe çıkan İsmet Topaloğlu, AA muhabirine, uzun bir süre sonra kızıyla dışarı çıkmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür hava da güzel. Kızım yerinde duramıyor, oynuyor, koşturuyor. Saat 15.00'e kadar gezip, oynayacağız." dedi.Sabri Yalım Parkı'nda babasıyla oynayan 8 yaşındaki Arsima Aktan, evde çok sıkıldığını ifade ederek, "Sokağa çıkacağımı öğrenince çok sevindim. Bugün oyun oynayacağım." dedi.Baba Behiç Aktan da Arsima'nın çok sosyal bir çocuk olduğunu, birden eve kapanınca durumu idare etmekte zorlandıklarını dile getirdi.Çocuğunun sokağa çıkacağını öğrenince çok mutlu olduğunu anlatan Aktan, şunları ifade etti:"Gece sevincinden uyuyamadı. Kahvaltıdan sonra kendimizi hemen dışarı attık. Bugün parkta oynayacak, uzun süredir yiyemediği pizzaya kavuşacak.Çocuklara koronavirüsü anlatamıyorsun. Anlattığın zaman boğazın düğümleniyor. 'Bana gösterebilir misin?' diyor. 8 yaşında bir çocuğun hayal dünyasının birden bire dumura uğraması, orada kifayetsiz kalmak, onu da beni de sıkıyor. Bugün oğlumdan daha çok mutlu oldum çünkü onun üzüntüsünü görmek çok kötü. Bugün 4 saatin tadını çıkarmaya çalışacağız."Zonguldak'ta da çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda oynadı, bazı çocuklar da bisiklete bindi.Parklara aileleriyle gelen çocuklar oyun alanlarında doyasıya vakit geçirdi.Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde soluğu parklarda alan çocuklar, güneşli havada eğlenmenin keyfini çıkardı.Aileleriyle Donatım Park'a gelen çocuklar, yeşil alanda top oynadı, resim etkinliğine katıldı.9 yaşındaki Enes Arslan, AA muhabirine, kısıtlı olsa da dışarı çıkmanın zevkli ve güzel olduğunu söyledi.Dışarı çıkma serbestliği başlayınca parka koştuğunu belirten Arslan, uygulamanın her hafta 2 gün olmasını temenni etti.İlkokul öğrencisi Fatma Hazel Çetin de dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, bütün çocukların evde sıkıldığını ifade etti.Karabük'te de çocuklar parklarda oynadı.Aileleriyle parka gelen çocuklar salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı.Uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.Sosyal mesafe kuralına büyük ölçüde riayet ettikleri görülen çocuklar, sahil kesiminde bulunan Fedai Karabıyık Parkı'nda gezdi.Maske taktıkları görülen çocuklar parkta gönüllerince eğlenirken aileleri de onların mutluluklarına ortak oldu.Bartın'da da çocuklar parklarda oynadı, bisiklete bindi.Berber ve kuaförlerde de çocuk müşterilerin yoğunluğu dikkati çekti.Kentte berberlik yapan Özcan Atik, bu günü çocuklara ayırdıklarını ve çocuk dışında müşteri kabul etmediklerini söyledi.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bazı çocuklar top oynayıp bisiklet binerken, bazıları da babalarıyla hayvan otlatıp eşeğe binerek özgürlüğün tadını çıkardı.Iğdır'da ise aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uyarak park ve yeşil alanlara koştu.Uzun bir süredir evlerinden dışarı adım atamayan ve bugün sokağa çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar, maske takarak dolaştı.Çocuklardan Eilfnur Karadağ, dışarıda olamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "İnşallah koronavirüs salgını biter, eskisi gibi yine dışarıda olur ve arkadaşlarımızla zaman geçiririz." dedi.Ağrı'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklar, verilen 4 saatlik izinle güneşli havayı fırsat bilerek park ve bahçelerde gönüllerince eğlendi.Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, sosyal mesafeye uygun şekilde oyun oynadı.Maske takan çocuklar, yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlendi.Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykayla güneşin tadını çıkardı, bazıları da güvercinlere yem attı.Mersin'de çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.Kentteki Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan oyun parklarında vakit geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Aileler de çocuklarının sevincine eşlik etti.Yağmur Taşkaya, yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra çocuklarıyla dışarıda vakit geçirme imkanı bulduğunu belirterek, keyifli dakikalar yaşadıklarını ifade etti.Hatay'da da 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.Saat 11.00'den itibaren 15 Temmuz Mili İrade Parkı'na gelmeye başlayan çocuklar, maskelerini takıp oyunlar oynadı. Kimi bisiklet süren kimi de arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun oyun oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.Osmaniye'de de çocuklar oyun parkları ve sokaklarda eğlendi. Aileleriyle, yüzlerinde maskeyle parklara gelen çocuklar, sosyal mesafeyi koruyarak yeşil alan ve oyun gruplarının tadını çıkardı.Diyarbakır'da saat 11.00'den itibaren ebeveynleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlara akın etti. İrili ufaklı parkları dolduran çocuklar, aileleri gözetiminde kurallara da uyarak, doyasıya eğlenmenin tadına vardı.Merkez Kayapınar ilçesindeki Tema Park'a annesiyle gelen 11 yaşındaki Melis Lavin Güçlü, uzun süre evde kaldıkları için çok sıkıldığını belirtti.Sokağa çıkma serbestliği kararı ile parka koştuklarını anlatan Güçlü, "Canımız çok sıkılmıştı. Dışarıya çıkınca bayram havası gibi oldu." dedi.Sağlık çalışanı olan anne Aybil Güçlü de uzun aradan sonra çocuklarının temiz hava ve parkla buluşmalarından mutluluk duyduğunu söyledi."Çocuklar, 4 saat dışarı çıkacaklar diye akşamdan kıyafetlerini hazırladı. Dışarıda ne yapabileceklerimizi, maskeyi nasıl takacaklarını konuştuk." diyen Güçlü, herkesin sağlık ve hijyen kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Elazığ'da da 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde taktıkları maskelerle, parklarda bisiklet sürdü ve top oynadı.Çocuklardan 9 yaşındaki Kaan Enis Genel, koronavirüsten dolayı uzun süredir dışarı çıkamadığını aktardı.Genel, "Allah devletimizden razı olsun. Bize dışarı çıkma izini verdi. Ailem ile dışarı çıktım. Çok mutluyum. Ailem beni 4 saat boyunca gezdirecek. Bu süre içinde bisiklet süreceğim. Bize verilen süreyi iyi değerlendireceğim. Kurallara da uyacağım. Maske ve eldivenimi taktım." diye konuştu.Güler Kavun (13) da dışarı çıkarken tüm tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Bugün devletimiz bize 4 saat dışarı çıkma izini verdi. Çok mutlu olduk. Ben de kuzenim ile dışarı çıktım. Parktayız. Top oynuyoruz. Vaktimizi iyi değerlendiriyoruz. Baharın tadını çıkarıyoruz. Büyük bir umut ile bu salgının bir an önce bitmesini bekliyoruz." dedi.Mardin'de aileleri ile saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde park ve yeşil alanlara koştu.Kentin özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda aileleriyle yürüyüş yapan, oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Parkta ailesiyle oynayan 12 yaşındaki Emin Açılay, yaklaşık 2 aydan sonra ilk kez sokağa çıktıklarını belirtti.Arkadaşlarıyla oynamayı çok özlediğini anlatan Açılay, "En çok futbol oynamayı özledim. Dışarı çıktığım için mutluyum." dedi.6 yaşındaki Erhan Çelik de evde olduğu süre içerisinde ailesiyle oyunlar oynadığını ancak sokakları, parkları da çok özlediğini söyledi.Çelik, "Keşke birkaç gün izin olsaydı, daha çok sevinirdim. Ama bir gün de güzel. Çok mutluyum." diye konuştu.11 yaşındaki Furkan Sezik de sokakta oyun oynamayı çok özlediğini vurgulayarak, kurallara uygun bir şekilde oyun oynayıp evine gideceğini anlattı.