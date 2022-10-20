14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek "14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.



Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maratona katılacak bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı.



Burada konuşan Seçer, kayıtların halen sürdüğü maratona çok sayıda sporcunun katılacağını belirtti.



Seçer, "Koşmak isteyen vatandaşlarımız pazar gününe kadar kayıtlarını yaptırabilir. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.



23 Ekim Pazar günü düzenlenecek maratonda 21 kilometrelik koşu ile 3 kilometrelik halk koşusu yapılacak.





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