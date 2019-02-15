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14 TL'lik kupon ile 1.7 milyon TL kazandı!

14.40 TL'ye oynadığı kuponla 2 milyon TL'ye yakın ikramiye kazanan yarışsever ortaya çıktı. Şanlıurfa Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin ederek 1 Milyon 719 Bin Lira ikramiyeyi tek başına kazanan yarışsever çekini aldı.

Kaynak: AA
14 TL'lik kupon ile 1.7 milyon TL kazandı!
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15 Şubat 2019 23:56
Şanlıurfa Hipodromu'nda 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Resul Ay'a ikramiye çekini 75. Yıl Ankara Hipodrom Müdürü Adnan Demirci verdi.

At yarışı oynamaya yeni başladığını belirten Mehmet Resul Ay, hisleriyle hareket ettiğini ve büyük ikramiyeyi kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.



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